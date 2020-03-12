Türkiye Yargıtay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel ilanı açtı! İşte alım şartları ve detaylar

Yargıtay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel ilanı açtı! İşte alım şartları ve detaylar

Türkiye

Yargıtay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel ilanı açtı! İşte alım şartları ve detaylar

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak. 6 sözleşmeli personel ilanı açan Yargıtay Başkanlığına başvuru formuyla başvurmak gerekiyor. İşte ilanın detayları.

12 Mart 2020, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Yargıtay Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 3 sözleşmeli çözümleyici ile 3 sözleşmeli programcı alacak.

Toplamda 6 sözleşmeli personel alacak olan Yargıtay Başkanlığı başvuruları kendi oluşturduğu başvuru formuyla alacak.

İlana başvurmak için son tarih ise 13 Mart 2020.

İlanın detayları ve başvuru formu için tıklayın.



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