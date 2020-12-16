Türkiye Yargıtay, Ceren Özdemir davasında verilen cezanın onanmasını istedi

Yargıtay, Ceren Özdemir davasında verilen cezanın onanmasını istedi

Türkiye

Yargıtay, Ceren Özdemir davasında verilen cezanın onanmasını istedi

Ordu'da evinin girişinde Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir istek geldi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduçtarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

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Ordu'da evinin girişinde öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir'in öldürülmesi davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayeti işleyen Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.


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