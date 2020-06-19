Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'in 12 yıl 9 ay hapis cezası onandı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner’in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ’nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Şen’in örgüt üyeliğinden aldığı 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Çetin Şen hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı belirtilmişti. Örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığında görev yapan sanığın, Genel Müdürlük görevine getirildiğinin, Yargıtaya üye seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Şen’in himmet topladığı ve verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtayda grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği bilgisine yer verilmişti.

AA