Yargıtay üyesi Mustafa Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’nde tören düzenlendi. Buradaki törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmasının ardından sevenleri Yıldırım’ın tabutunu omuzlarda taşıyarak araca koydu.

Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)