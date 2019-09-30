Sakarya’da kasiyerlik yapan iş arkadaşına söz ve bakışla cinsel tacizde bulunan şoför, tazminatsız atılınca mahkemeye gitti. Mahkeme “Tacize yeterli delil yok” diyerek tazminata hükmetti. ama yargıtay bu kararı manifesto niteliğindeki bir gerekçeyle bozdu.

İşte o gerekçe: “cinsel taciz kişilik haklarına ve çalışma özgürlüğüne saldırıdır. Mağdurlar üzerinde yıkıcı etkisi olmasının yanı sıra, ailesel, kurumsal ve toplumsal düzeyde de derin etkiler bırakan bir sorundur.”

‘BAZEN DELİL OLMAYABİLİR’

“Cinsel tacizde her zaman delil bulunamayabilir. Kadın, yalnızken bu tacize maruz kalmış olabilir. Şikayetçi kadının iftirada bulunması için bir sebep yok. Zaten tacize uğrayanların çok azı bunu işverene söylüyor. Bu nedenle tacize uğrayan lehine değerlendirme yapılmalı. İşverenler de, mağdurun çekinmeden şikayetçi olabilmesini sağlamalıdır. cinsel taciz, haklı fesih sebebidir. faile kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemelidir.”

SÖZLÜ TACİZE CEZA

Kayseri Talas’ta, üniversite öğrencisi Gamze G., iki kız arkadaşıyla yolda yürüyordu. 3 kıza aracıyla yanaşan M.B., “Kızlar ne yapıyorsunuz?” dedikten sonra hakaret etti. Gamze G., aracın plakasını polise bildirdi. M.B. yakalandı ama serbest bırakıldı. Gamze G., olayın peşini bırakmayıp cinsel taciz ve hakaret davası açtı. 10 ay süren dava sonucu mahkeme M.B.’ye 90 gün hapis karşılığı para cezası verdi. Gamze G., “Bu dava emsal olacak. Laf atmanın cezası olduğunu gösterdim” dedi.