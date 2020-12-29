Mail order, kredi kartı fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin pos üzerine tuşlanmasıyla yapılan işlem. Buna göre; davacı, mail order yöntemiyle kartından bir işyeri adına izinsiz para çekildiği gerekçesiyle ilgili bankayı Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet etti. Konu tüketici mahkesine taşındı. Davalı banka ise kart hamilinin onayı olmadan yapılan mail order işlemlerinde finansal sorumluluğun parayı çeken işyerine ait olduğunu, bankada kusur olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Korumak zorundalar!

Yerel Mahkeme, bankanın kurallara uygun hareket ettiğini belirterek davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine vatandaş, davayı temyiz etti. Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi’nin dünkü Resmi Gazete’de yer alan kararında, “Bankalar, topladıkları mevduatı ve katılım fonlarını sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda olan kuruluşlardır. Bankalar sahip oldukları bu vasıfları sebebiyle güvenilen taraf konumunda olup bu durum, bankaların bir güven kurumu olarak kabul edilmesini ve bankanın sorumluluğunun ağırlaştırılmasını gerektirir” denildi.

Hafif kusur olsa da...

Kararda yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

“Bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, buna karşılık hafif kusurlarından dahi sorumludurlar. Buna göre davacı ile davalı banka arasında imzalanan Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’nin tarafı olan davalı bankaya husumet düşeceğinden mahkemece davalı banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozulması gerekmiştir” denildi.



