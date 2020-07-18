Türkiye Yargıtay'dan emsal karar: Misafir istememek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Misafir istememek boşanma sebebi sayıldı

Türkiye

Yargıtay'dan emsal karar: Misafir istememek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'ın verdiği önemli karara göre misafir istememek haklı boşanma sebebi sayıldı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 09:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Prof. Dr. Erol Ulusoy, Milliyet'e yazdığı yazısında yer verdiği boşanma ayrıntısında şu ifadeleri kullandı:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/12070 sayılı kararına göre, koca bağımsız konut temin etmeyerek, anne ve babası ile birlikte eşini oturmaya zorlayarak kusurlu hale gelmiştir. Ancak evli kadın da evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği, intihar girişiminde bulunduğu, eşinin ailesini ve misafirlerin gelmesini istemediği için kocasına nazaran daha ağır kusurludur, eşit kusurlu değildir.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 2021’de 5G’ye hazır olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak bayram ziyaretleri denetlenebilir