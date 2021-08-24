Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi. Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.

Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmetti.

Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.

Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

Hakaret suçunu işleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi'nin 'retweet' kararını ve sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay, "Ceza kanununda bireylerin bazı tutum ve davranışları yapmaları yasaklanmıştır. Hakaret suçunu sosyal medya yoluyla işleyenlerde öncelikle tweeti atan suçludur. Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi de bu tweeti yayan kişiyi aynı şekilde suça iştirak etmiş olarak görmüştür. Daha önceki kararları da zaten bu yönde olmuştur. Yani bir fiil birisi tarafından işlenmiş ve başkası da aynı fiili aynı yol ve yöntemlerle yaymışsa o fiili işlemiş sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.