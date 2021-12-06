Ekonomi Yargıtay'dan gizli kusurlu araç garantiden değişir kararı

Yargıtay'dan gizli kusurlu araç garantiden değişir kararı

Ekonomi

Yargıtay'dan gizli kusurlu araç garantiden değişir kararı

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Yüksek Mahkeme, arabadaki titreme sorununa ilişkin ayıp yetkili servis tarafından giderilemediği için arabanın misli (aynısı) ile değişmesi gerektiğine hükmetti. Olay şöyle gerçekleşti: İ.D. 5 yıl garantisi olan 2012 model ikinci el bir araç aldı. Araçta titreme sorunu yaşadı. 5 defa servise gitmesine rağmen sorun çözülemedi. Bunun üzerine Tüketici Mahkemesi’nde dava açarak ithalatçı firma ve satıcıdan şikayetçi oldu. İthalatçı firma, davanın reddini istedi.

BİLİRKİŞİ ARIZAYI TESPİT ETTİ

Tüketici Mahkemesi, araçtan yaklaşık 5 yıl faydalanıldığını, gizli ayıbın tamiri mümkün aktarma organlarından kaynaklı olduğunu ifade etti. Yerel mahkemelerde görülen dava Yargıtay’a intikal etti. Yargıtay kararında bilirkişinin de arızayı tespit ettiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Araçtaki bu ayıbın yetkili servis tarafından yapılan tüm tamir işlemlerine rağmen giderilemediği, bundan dolayı duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamayan davacının seçimlik hakkını kullanmış olduğu da dikkate alındığında, aracın misli ile değişim koşulları oluşmuştur.”

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