Türkiye Yargıtay'dan 'ihraç' iddialarına yalanlama

Yargıtay'dan 'ihraç' iddialarına yalanlama

Türkiye

Yargıtay'dan 'ihraç' iddialarına yalanlama

Yargıtay, Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği ve memurluktan ihraç edildiği haberlerini yalanladı.

13 Ocak 2022, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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Yargıtay'dan, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi imam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiğine ilişkin haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19 Ağustos 2015- 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Yargıtay Ek Binası'nda görev almış olup 14 Şubat 2019 tarihinde sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

ANKARA (DHA)

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