Yarıyıl tatili için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda milyonlarca öğrenci bu yıl ilk karnesini alarak ocak ayında 15 günlük tatile girecek. İşte, 2021-2022 MEB takvimi ve okulların kapanıp, karnelerin alınacağı tarihler…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2022 yarıyıl tatili, 24 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 4 Şubat Cuma günü sona erecek.

OKULLARDA 15 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin ilk karnelerini 21 Ocak Cuma günü alacaklar ve iki haftalık tatilin ardından 7 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Şubat ayında başlayan ikinci yarı yıl Nisan ayına kadar kesintisiz devam edecek. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.