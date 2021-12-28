Yarıyıl tatili ne zaman 2022? Okullarda 15 günlük tatil ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili, yılbaşının yaklaşmasıyla öğrenciler ve velileri tarafından daha sık merak ediliyor. Kasım ayında ilk ara tatili yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sırada 15 günlük yarıyıl tatili var. Ocak ayında sömestr tatiline giren milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk karnesini de almış olacak…
28 Aralık 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Yarıyıl tatili için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda milyonlarca öğrenci bu yıl ilk karnesini alarak ocak ayında 15 günlük tatile girecek. İşte, 2021-2022 MEB takvimi ve okulların kapanıp, karnelerin alınacağı tarihler…
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2022 yarıyıl tatili, 24 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 4 Şubat Cuma günü sona erecek.
OKULLARDA 15 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin ilk karnelerini 21 Ocak Cuma günü alacaklar ve iki haftalık tatilin ardından 7 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Şubat ayında başlayan ikinci yarı yıl Nisan ayına kadar kesintisiz devam edecek. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.