21 Ocak Cuma günü karnelerin dağılmasıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk dönem sona eriyor. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini dönem başında yayınladı ve ara tatillerle birlikte birinci ve ikinci dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Yarı yıl tatilinin uzamasına ilişkin tartışmalar devam ederken Bakan Mahmut Özer konuya açıklık getirdi…

YARI YIL TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıttı. Yarı yıl tatilinin uzamasına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Özer, "Biz verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için tatili uzatmamız gereken bir durum yok. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla okullarımızı açacağız." dedi.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili resmi olarak 24 Ocak Pazartesi günü başlıyor ve 4 Şubat Cuma günü sona eriyor. Hafta sonunun sona ermesiyle de okullarda ikinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. 8 Nisan Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından tatile çıkan öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci ara tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretime kesintisiz olarak devam eden okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.