Yarı yıl tatilinde çocukların motor becerilerini geliştirin

Slime’lar yalnızca çocukların değil büyüklerin de keyifli saatler geçirmesini sağlıyor. İçindeki çocuğu daima yaşatan büyükler, Elmer’s slime’larla çocuklarıyla birlikte oynuyor.

Toksit madde içermeyen bu slime ile çocuklar bir taraftan hayal güçlerini geliştirirken, bir taraftan da ebeveynleriyle oyun oynamanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Çocukların dokunma, duyma, koklama, tatma, hareket, denge ve işaret duyularını canlandırarak el motor becerilerini geliştiren slime ile oynayanlar farklı senaryolar üreterek kendi oyunlarını oluşturabiliyorlar.

Türk tüketicisi ile buluştu

Nisan ayında Türk tüketicisi ile buluşan Elmer’s Slime, adını 1940 yılında ABD’de çok izlenen bir çizgi filmin, evde sürekli bir şeyler yapıştıran kahramanı Elmer’den alıyor. Endüstriyel yapıştırıcılardan çocuk, hobi ve yaratıcı ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Elmer’s son olarak da fenomen haline gelen slime’larıyla tüketicinin beğenisini kazandı.

Hazırlaması son derece kolay

Slime, akışkan, ele yapışmayan, yumuşak bir oyun hamuru kıvamında… Eğlendirirken hayal gücünün gelişmesine katkı sunan bu slime’lar, Sihirli Slime Sıvısı dışında hiçbir malzemeye gerek kalmadan kolaylıkla hazırlanabiliyor. Slime’lar, sim ve benzeri eklentiler yapılarak daha ilgi çekici bir görünüm kazanıyor.

Eğitim amaçlı da kullanın

Yıkanabilen ve etrafa bulaşmayan slime, aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabiliyor. Harf kalıpları ile harfler yaparak kelimeler oluşturabilen çocuklar, 4 ana renkten oluşan slime’lar ile kendi oyunlarını kurabiliyorlar. Renklerin dünyasını da slime’ları birbirlerine karıştırıp keşfeden çocuklar, eğlenerek öğrenmenin zevkini yaşıyorlar. Hava almayan bir kapta saklanan bu slime’lar ertesi gün eğlencenin kaldığı yerden devam etmesini sağlayabiliyor.

Glutensiz ve vegan

Sağlığa zararlı hiçbir maddeyi barındırmamasıyla da ebeveynler tarafından tercih listesinin başında yer alıyor. Toksit madde içermeyen slime’lar, glutensiz ve vegan özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan marka, ürünlerini birçok testten geçirirken üretim aşamasında hiçbir şekilde hayvanlar üzerinde deneme yapmıyor. Raf ömrü 3 yıl olan bu ürünler, CE Toy SafetyDirective’lerine uygun olarak üretiliyor.



