Yarım asırlık lezzet Neba

Adana’da 2005 yılında faaliyet göstermeye başlayan Alpro Gıda, bitkisel yağ sektörde önemli aktörlerden biri haline geldi. Faaliyetlerine ilk olarak yağ fabrikalarına hammadde tedarikçiliği ile başlayan firma, 2010 yılından itibaren üretime de geçerek hem iç piyasaya hem de yurtdışına sıvı yağ satışı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ham madde üretimi gerçekleştiren Alpro gıda, yapı kimyasalları üreten firmalara “ara madde” tedariğinde bulunuyor. Türkiye’de bu ürünün yalnızca kendi bünyelerinde üretildiğini belirten Alpro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yurdacan, “Bu alandaki üretimimizle ürüne dayalı ithalatı önemli ölçüde azaltıyoruz” dedi. Hammadde alanının bir kolu olarak endüstriyel gıda hammaddeleri de ürettiklerini belirten Yurdacan; “Gıda sektöründeki firmalara kakao, Hindistan cevizi, gliserin gibi 12-13 çeşit ürünün satışını yapmaktayız. Şirket bünyesinde 3 ayrı branşta hizmet versek de bitkisel yağ alanında önemli bir konuma ulaştık. Hem iç piyasada hem yurt dışında tanınan ve aranılan firmalardan biri haline geldik. Bu günlere özellikle Ar-ge alanındaki başarılarımızdan ve teknik kabiliyetimizden ulaştık. Gıda mühendisi de olmamdan dolayı gıda sektöründe birçok firmanın kuruluş ve Ar-ge sürecinde danışmanlık yaptım. Tecrübelerimi şirketlerle paylaştıkça sektör temsilcileri ile güçlü bağlar kurdum” dedi.

ÇOCUKLUK YILLARIMIZIN MARKASI “NEBA”

Yurtdışında Neba, Alpro, Alpen, Anoush, Elbereke, Hafa ve Afa markaları ile ürünlerini ihraç ettiklerini ifade eden Alpro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yurdacan, iç piyasada yarım asırlık geçmişi olan Neba markası ile raflarda yerini alacaklarını söyledi. Neba markası altında zeytinyağ, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, fındık yağı, pamuk yağı, soya yağı, aspir yağı, kanola yağı ve margarin çeşitlerinin bulunacağını belirten Yurdacan şunları söyledi; “ Neba, çocukluk yıllarımızın margarin markası. Sıvıyağ ve margarin çeşitlerimizle Neba’yı yeniden tüm Türkiye’nin tercih ettiği bir marka haline getireceğiz. Tecrübemiz ve teknik donanımımızla kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her geçen yıl yenilikçi ürünleri piyasaya sunarak Neba’yı hem ev kadınlarının hem de gıda üreticilerinin aradığı markalarından biri haline getireceğiz.

YATIRIMLARLA BÜYÜYORUZ

Ar-ge faaliyetlerine yaptıkları yatırımlarla amaca yönelik yağ üretimini gerçekleştirebildiklerini belirten Hakan Yurdacan, hamur işlerine uygun margarin, tatlılara uygun sıvıyağ gibi çeşitler yapabildiklerini ifade etti. Günlük 150 ton yağ üretimi gerçekleştirdiklerine değinen Yurdacan; “İki ayrı üretim tesisinden yıllık 12 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Gıda İhtisas Organize Sanayisinde 20 bin m2’lik bir yer satın aldık. Burada modern bir tesis kuracağız. Tüm yatırımlarımız devreye girdiğinde hem iç hem de dış piyasada çok daha geniş kitlelere hitap edeceğiz” dedi.

KKTC BAŞBAKANI SANER’İ AĞIRLADIK

Geçtiğimiz günlerde K.K.T.C. Başbakanı Ersan Saner’i Adana’da misafir ettiklerini belirten Alpro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yurdacan,” Kuzey Kıbrıs Başbakanımız sayın Ersan Saner iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere ziyarete geldiler. Faaliyetlerimizden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Başbakan Ersan Saner Kuzey Kıbrıs için önemli bir değer. Ülkesinin dünya ticaretinde etkin rol alabilmesi için yoğun çaba harcıyor. Doğalgaz arama faaliyetleri sonuçlandığında bölgenin hatta dünyanın önemli ülkelerinden biri haline geleceğine inanıyorum” dedi.

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