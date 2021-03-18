Türkiye Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan saldırgandan akılalmaz sözler

Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan saldırgandan akılalmaz sözler

Türkiye

Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan saldırgandan akılalmaz sözler

Bursa'da yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan İdris D.'nin adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına verdiği yanıtlar şaşkına çevirdi.

18 Mart 2021, Perşembe 12:21 Son Güncelleme:
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Olay, dün, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris D., kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi.

Tepki gösteren Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris D., Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

İdris D., metroda girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. İdris D., Abdullah Y.’yi de bıçaklayarak, yaraladı.

Kaçmaya devam eden İdris D., son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., “Neden bindin?” diye soran müşteri Ümit P.’yi göğsünden bıçakladı.

Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum” dedi.


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