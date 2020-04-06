Yarım saatlik spor, 100 bin dolar kazandırdı

İngiliz spor eğitmeni Joe Wicks, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan çocukların enerjilerini atması ve evde geçirdikleri günlerin daha hareketli geçmesi için Youtube'tann yayınlayacağı canlı derslere başladığını duyurdu. Pazartesiden cumaya dünyanın her yerinden sporseverleri ağırlayan yayınla, salgınla mücadele eden İngiltere Sağlık Bakanlığı için bağış da toplanıyor. Toplanan bağışların her kuruşunun da İngiltere Sağlık Bakanlığı'na aktarıldığı belirtiliyor. Joe Wicks'in dünya çapındaki hayranları da günden güne artıyor.

'Kötü hissetmek normal'

Joe Wicks'in daha çok spor eğitmeni kimliğiyle öne çıktığı Instagram hesabını 3.4 milyon, Youtube kanalını ise 2 milyonu aşkın kişi takip ediyor. Youtube'ta paylaşım yapmayı sevdiğini belirten Wicks, karantinanın yarattığı ruh halini de açık yüreklilikle paylaşıyor. Wicks, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eğer moralinizi düşük, anksiyeteli ya da depresif hissediyorsanız bu tamamen normal. Herkes bu şekilde hissediyor" dedi.

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