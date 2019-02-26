2 gün sonra mart ayına "merhaba" diyeceğiz. Baharı sabırsızlıkla beklerken hava durumunun akıbeti de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı; kuzeybatı kesimlerde artarken, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bugün ise batı kesiminde sıcaklıklar yükselirken doğu kesiminde azaldı. Şimdi 27 Şubat Çarşamba günkü hava durumu merak ediliyor.

27 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

27 Şubat Çarşamba günü Trakya'da kar yağışı beklenirken Marmara'da yağmurlu bir hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Ege bulutlu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli yağmur bekleniyor.



















