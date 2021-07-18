Kurban Bayramı arife günü bu yıl 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete sesleniş konuşmasında Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz gecesi başladığını duyurmuştu. Peki, Yarın (Arife günü) eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi eczaneler kaça kadar açık? İşte ayrıntılar…

YARIN (19 TEMMUZ PAZARTESİ ARİFE GÜNÜ) RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl hem Ramazan Bayrımı hem de Kurban Bayramı arifeleri öğleden sonra resmi tatil oluyor ve çalışanlar öğlen saat 13.00’ten sonra izin yapıyor. Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi için öğleden sonrası resmi tatil olan 19 Temmuz Pazartesi günü idari tatil ilan edildi. Böylelikle arife günü öğleden öncesi idari tatil, öğleden sonrası ise resmi tatil oldu.

YARIN (ARİFE GÜNÜ) ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, birliklere bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir ve her eczane, birliğin belirlediği günlerde çalışmaktadır. Buna göre, eczaneler, resmi tatillerde faaliyetlerine ara verir nöbetçi usulüne göre çalışırken, idari tatillerde normal çalışma düzeninde devam ederler. Bu kapsamda Kurban Bayramı tatili de arife günü öğleden sonrası ile birlikte 4 buçuk gündür.

Dolayısıyla öğleden öncesi idari tatil olan 19 Temmuz Pazartesi arife günü eczaneler öğlene kadar açık olacak.

19 TEMMUZ PAZARTESİ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Arife gününe denk gelen 19 Temmuz Pazartesi tarihinde eczaneler öğlen saat 13.00’e kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Ancak, sadece nöbetçi eczaneler çalışmalarına 24 saat devam edecek.

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