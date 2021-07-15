Türkiye Yarın bankalar açık mı? 16 Temmuz 2021 Cuma bankalar çalışıyor mu?

Yarın bankalar açık mı? 16 Temmuz 2021 Cuma bankalar çalışıyor mu?

Türkiye

Yarın bankalar açık mı? 16 Temmuz 2021 Cuma bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olması nedeniyle cuma günü bankalarda işlem yapılıp yapılamayacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 16 Temmuz 2021 Cuma bankalar çalışıyor mu, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar..

15 Temmuz 2021, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için bugün, 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar. 16 Temmuz 2021 Cuma günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

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