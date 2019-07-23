Yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu mu?

İstanbul'da geçen hafta temmuz ayına rağmen yağışlar bir hayli etkili olmuştu. Çarşamba günü yağmurun etkisi sona ermişti. Tam bir hafta sonra yani yarın yağmur geri dönüyor. İşte 24 Haziran Çarşamba günü yurt genelindeki hava durumu...

24 HAZİRAN HAVA DURUMU

24 Haziran çarşamba günü Meteoroloji'nin geçtiği verilere göre Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise yağmur yine etkili olacak. Düğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.