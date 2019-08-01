Yarın hava nasıl olacak? 2 Ağustos Cuma hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu geceden itibaren Marmara'da sağanak yağış görüleceğini belirtmişti. Şimdi yağmurun yarın devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Öte yandan yurt genelindeki hava durumu da araştırılıyor ve "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor.

2 AĞUSTOS HAVA DURUMU

2 Ağustos Cuma günü yurdun tüm kuzey kesimi sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu ve Güneybatı bölgesinde çok yüksek sıcaklıklar görülecek.

İstanbul: 32-24

Ankara: 32-20

İzmir: 35-25