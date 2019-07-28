Yarın hava nasıl olacak? 29 Temmuz hava durumu...

Yarın yeni bir haftaya giriyoruz. Haftanın ilk günü işe gitmek veya dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. Peki yarın yani 29 Temmuz Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

29 TEMMUZ HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre hava sıcaklıklarının hafta başında iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul 32-22, Ankara 35-19 ve İzmir 36-25 derece olacak.