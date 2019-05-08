Yarın hava nasıl olacak? 9 Mayıs Perşembe hava durumu...
Hava sıcaklıkları salı ve çarşamba günü iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azaldı. Özellikle oruç tutan vatandaşlar olmak üzere 81 ilde yurttaşlar yarınki hava sıcaklığının nasıl olacağını merak ediyor... İşte 9 Mayıs hava durumu...
Ramazan ayındayız ve oruç tutan vatandaşlar için hava durumu bir hayli önem taşıyor. Hava sıcaklığının yüksek olması yurttaşlara zor anlar yaşatırken 2 gündür ülke genelinde ılık bir hava hakim... Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
9 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU
9 Mayıs Perşembe Trakya ve Marmara'da bulutlu bir hava hakim olacak ve hava sıcaklığı 18-20 derece aralığında değişecek. Ege bölgesinin iç kesimleri bulutlu, kıyı kesimleri ise parçalı bulutlu... Hava sıcaklığı 21-23 derece arası... Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sınır bölgelerinde gökgürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 15-17 derece arası... Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ise bulutlu... Hava sıcaklığı 20-25 derece şeklinde değişiklik gösteriyor. İç Anadolu'yağmurlu hava sıcaklığı 16-19 derece şeklinde... Akdeniz bölgesi yağmurlu ve 18-21 derece... Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu... Hava sıcaklığı 23-25 derece arasında...