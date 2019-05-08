Yarın hava nasıl olacak? 9 Mayıs Perşembe hava durumu...

Ramazan ayındayız ve oruç tutan vatandaşlar için hava durumu bir hayli önem taşıyor. Hava sıcaklığının yüksek olması yurttaşlara zor anlar yaşatırken 2 gündür ülke genelinde ılık bir hava hakim... Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

9 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU

9 Mayıs Perşembe Trakya ve Marmara'da bulutlu bir hava hakim olacak ve hava sıcaklığı 18-20 derece aralığında değişecek. Ege bölgesinin iç kesimleri bulutlu, kıyı kesimleri ise parçalı bulutlu... Hava sıcaklığı 21-23 derece arası... Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sınır bölgelerinde gökgürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 15-17 derece arası... Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ise bulutlu... Hava sıcaklığı 20-25 derece şeklinde değişiklik gösteriyor. İç Anadolu'yağmurlu hava sıcaklığı 16-19 derece şeklinde... Akdeniz bölgesi yağmurlu ve 18-21 derece... Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu... Hava sıcaklığı 23-25 derece arasında...