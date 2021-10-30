Türkiye Yarın için 21 ek sefer konuldu

Yarın için 21 ek sefer konuldu

Türkiye

Yarın için 21 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek.

30 Ekim 2021, Cumartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Firmadan yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi. Açıklamada, Kabatepe’den Gökçeada’ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi. Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada’dan Geyikli’ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

AA

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