Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi arife gününün (yarın) idari tatil ilan edildiğini duyurmuştu. Her yıl arife günleri öğleden sonra resmi tatil olurken, bu yıl arife günü pazartesiye denk gelince tatilin hafta sonu ile birleşmesi için pazartesi günü öğleden önce idari tatil ilan edilmişti. Peki, yarın noterler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi arife günü noterler çalışıyor mu? İşte yanıtı…

YARIN (19 TEMMUZ PAZARTESİ) İDARİ TATİL Mİ?

19 Temmuz Pazartesi günü 2021 Kurban Bayramı arifesi olarak idrak edilecek ve her yıl arife günleri öğleden sonra resmi tatil oluyor. Ancak bu yıl arife gününün pazartesiye denk gelmesi nedeniyle farklı bir uygulamaya gidildi ve pazartesi günü tam gün ilan edildi.

Ancak 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden öncesi idari tatil iken, öğleden sonrası resmi tatil.

Bu nedenle birçok iş yeri idari tatilde çalışmaya devam edecek.

19 TEMMUZ PAZARTESİ ARİFE GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden önce resmi tatil değil idari tatil. Bu nedenle noterler de dahil olmak üzere birçok kurum öğlen saat1 3.00’e kadar açık olacak ve normal çalışmalarına devam edecek.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Nöbetçi noter uygulaması özellikle hafta içi çalışan ve noterdeki işlemleri için iş yerinden izin almak zorunda kalan vatandaşlara büyük kolaylık sağlamıştı. Noterde işi olan vatandaşlar nöbetçi noter uygulaması ile hafta sonları da işlemlerini halledebiliyordu. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında nöbetçi noter uygulamasına ara verilmişti. Şu an için ise uygulamanın ne zaman yenide hayata geçeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.