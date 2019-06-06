Yarın okullar açık mı? Tatil mi?

Ramazan Bayramı yarın sona eriyor. Geçen cuma başlayan 9 günlük tatilin ise 6. günü... Bugün bayramın son günü olması vesilesiyle öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor ve "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu yöneltiyor.

3 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hükümetin ilan ettiği 9 günlük bayram tatili nedeniyle okullar hafta sonuna kadar tatil. Okulların açılış tarihi ise 10 Haziran Pazartesi günü...

KALAN RESMİ TATİLLER

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı