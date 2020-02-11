Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat okulların tatil olduğu iller
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yarın (12 Şubat Çarşamba) okulların tatil olduğu il ve ilçeler..
11 Şubat 2020, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler:
Giresun
Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.
Tokat
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.