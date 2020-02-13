Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat okulların tatil olduğu iller

14 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler..

Mardin

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hatay

Hatay'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" dedi.

Bayburt

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günü de okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, "Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

Bitlis

Bitlis’in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi. Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı okulların 1 gün daha tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır” denildi.

Van

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ağrı

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliğince, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

DHA-İHA