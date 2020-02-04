Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle yarın (5 Şubat Çarşamba) bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Ağrı'da okullar tatil mi?

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat'ta (yarın) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

Bingöl’de yarın okullar tatil mi?

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede yarın da okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Erzincan'da okullar tatil edildi

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.” dedi.