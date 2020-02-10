Yarın okullar tatil mi?

11 Şubat Salı günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler:

Van

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Kayseri

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.,

Siirt

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

Ordu

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA-İHA