Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık okullar tatil mi?

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

İzmir'de yarın okullar tatil mi?

İzmir'in Tire ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

AA-İHA