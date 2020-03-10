Türkiye Yarın okullar tatil mi? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama
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Yarın okullar tatil mi? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Türkiye

Yarın okullar tatil mi? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin ve öğrencilerin çok merak ettiği konuya açıklık getirdi. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama.

10 Mart 2020, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA


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