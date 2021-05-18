Yarın PTT açık mı? 19 Mayıs 2021 PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?

PTT şubelerinde işlem yapacak olanlar ya da PTT kargo aracılığıyla teslimat alacak ve kargo verecekler bu kurumların resmi tatillerdeki çalışma durumlarını araştırmaya devam ediyor.

PTT YARIN AÇIK MI?

PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı oluyor ve hizmet veremiyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle PTT’ler kapalı olacak. Aynı şekilde PTT Kargo şubeleri de çalışmayacak.

RESMİ KURUMLAR VE KARGOLAR KAPALI OLACAK

PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Vatandaşlar 20 Mayıs Perşembe günü resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili resmi kurum ya da kargo firmasına giderek işlem yapılabilecek.



