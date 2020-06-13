Siyaset Yarın Türkiye'ye geliyorlar

Yarın Türkiye'ye geliyorlar

Siyaset

Yarın Türkiye'ye geliyorlar

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

DHA

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