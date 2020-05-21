Ekonomi Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

Ekonomi

Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

Altın alımında yeni dönem başlıyor. BDDK yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

21 Mayıs 2020, Perşembe 15:46 Son Güncelleme:
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BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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