Türkiye Yarından itibaren başlıyor! Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

Yarından itibaren başlıyor! Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

Türkiye

Yarından itibaren başlıyor! Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimata göre, maske takma zorunluğu olan 48 ilde kurala uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

21 Haziran 2020, Pazar 09:50 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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