Yarış pilotu Sabine Schmitz 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Alman yarış pilotu Sabine Schmitz kanser mücadelesini kaybetti. 51 yaşındaki kadın sporcunun eşi Klaus Abbelen ile beraber kurduğu Frikadelli Racing yarış takımının yaptığı açıklamada, Sabine'nin geçtiğimiz salı günü 51 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

'Nürburgring'in Kraliçesi' lakabıyla tanınan Schmitz, 24 Hours Nürburgring alı yarışı kazanan tarihteki tek kadın pilot olarak ünlenmişti. BBC'de Top Gear adlı meşhur programın da sunuculuğunu yapan Sabine için Nürburgring resmi twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

Sabine Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sabine.



