Yarışa bir ülke daha katıldı! 'Nuri' uzaya gönderildi

Uzay yarışına bir ülke daha katıldı. Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği uydusunu fırlattı.

'NURİ' UZAYA GÖNDERİLDİ

Başkent Seul'e 500 kilometre uzaklıkta yer alan Goeung'dan fırlatılan uydunun tam adı Kore Uydu Fırlatma Aracı 2.

Ancak Güney Kore'nin kendi imkankanlarıyla geliştirdiği uydunun kısa adı ise Nuri.

Kore dilinde Nuri, Türkçe tercümesiyle "Dünya" anlamına geliyor.

KUZEY- GÜNEY GERİLİMİ ORTASINDA UZAY YARIŞI

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son zamanlarda yeniden bir gerilim görülüyor. İki ülke de yeni silahlarını test etti.

Bu gerilimin ortasında Seul yönetimi 1.5 tonluk uyduyu Uzay'a gönderdi. Uydu 1.7 milyar dolara (yaklaşık 16 milyar Türk Lirası) mal edildi.

NİHAİ HEDEF 2030'A KADAR AY'A GİTMEK

Güney Kore şimdiye kadar yedi uyduyu uzaya fırlatmış oldu.

Fırlatma işlemi altı motorlu 47.2 metrelik bir roketle gerçekleştirildi.

Güney Kore 2027'ye kadar yörüngeye dört Nuri daha oturtmak istiyor.

Seul yönetimi 2009 ve 2010 yıllarında iki başarısız girişimde bulunmuştu.

Güney Kore'nin hedefi 2030 yılında Ay'a araç göndermek.