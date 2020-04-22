Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla kızı Luz Elif’in annesi fotomodel Gala Caldirola ile ocakta nikah masasına oturmuştu. Sarı-Lacivertli takımın yengesi 20 Şubat’ta eşinin tüm itirazlarına rağmen Kanal 13’teki ‘Bir Rüya İçin Dans Etmek’ adlı programa katılmak için ülkesine gitti. Bu yüzden aralarında büyük kriz çıktı. Ne var ki, corona virüs salgını Şili’de de patlak verince dans yarışması 20 Mart’ta durduruldu. Ancak Gala ile kızı Luz Elif, Türkiye’ye 8 Nisan’da dönebildi.

Ailesine koştu

İstanbul’a gelir gelmez de Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Bu süreçte de eşine zeytin dalı uzattı. Mauricio Isla uzatılan eli geri çevirmedi ve ailesinin yanına koşup gönüllü karantinaya girdi.

'Aşk elimizde'

Çift dün kaldıkları odada dans etti. “Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz” diyen Gala Caldirola salgın bittikten sonra devam edecek yarışma için yine Şili’ye gitmeye kararlı.





İlgili Haberler Mauricio Isla: Bizim için gerçekten utanç



