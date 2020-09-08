Yarışmada Berkay krizi

Gecede, 51 yıllık sanatçı Erol Evgin’e onur ödülü verildi. Ancak jüride yer alan Berkay ile organizasyon arasında kriz çıktı. Berkay’ın kendisine ayrılan yerde oturmak istememesi, canlı yayının akışını bozması, sahneye terlikle çıkması rahatsızlık yarattı.

Berkay'ın tepkisiyle karşılaştı

Yarışmanın mimarı Ali Rıza Türker, popçuyu “Size ayrılan yere oturur musunuz?” diye uyardı. Ancak Berkay’ın tepkisiyle karşılaştı.

DHA







