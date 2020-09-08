Yarışmada Berkay krizi
‘23. Altın Güvercin Beste Yarışması’ önceki akşam sonuçlandı. Deniz Özçelik birinciliği kazanarak 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.
08 Eylül 2020, Salı 08:32 Son Güncelleme:
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Gecede, 51 yıllık sanatçı Erol Evgin’e onur ödülü verildi. Ancak jüride yer alan Berkay ile organizasyon arasında kriz çıktı. Berkay’ın kendisine ayrılan yerde oturmak istememesi, canlı yayının akışını bozması, sahneye terlikle çıkması rahatsızlık yarattı.
Berkay'ın tepkisiyle karşılaştı
Yarışmanın mimarı Ali Rıza Türker, popçuyu “Size ayrılan yere oturur musunuz?” diye uyardı. Ancak Berkay’ın tepkisiyle karşılaştı.
DHA
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