Yarıyıl tatili etkinlik takvimi: Çocuklar için tiyatro ve kitap önerileri
Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline giriyor. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve dinlenmek için de en uygun zamanlardan biri. Peki, Çocuklar yarıyıl tatilinde neler yapmalı? Yarıyıl tatilinde tiyatroda neler var? İşte çocuklar için yarıyıl tatili için etkinlik ve kitap önerileri…
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ilk yarıyıl tatili yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarın ilk dönemin son ders zili çalacak. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin aileleri yarıyıl tatil programını yaptı bile.
Yarıyıl tatilinde devlet tiyatrolarında izlenebilecek çocuk oyunları şöyle:
Yarıyıl tatilinde tiyatroda neler var?
- Papağan Kaçtı - 25 Ocak, Ankara 75 Yıl Sahnesi.
- Yedi Yapılı Kent - 26 Ocak, Ankara - Küçük Tiyatro.
- Siz Ne Dersiniz? - 21-25 Ocak, İstanbul, Avrupa Cevahir Salon 1.
- Büyüklere Masallar, Masal İçinde Masal, 24-26 Ocak, İstanbul Avrupa-Zeytinburnu Kültür Merkezi.
- İki Köyün Masalı - 19 Ocak, İzmir-Konak Sahnesi.
- Uğur Böceği – Benekli, 21-28 Ocak Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi, Küçük Salon.
- Üç Şehzade 21-22 Ocak/Trabzon, Atapark Haluk Ongan Sahnesi.
- Sinco Akıllı Sincap, 25-26 Ocak/Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu.
- Mikrobik ile Gribik, 26-29 Ocak, Van Kültür Merkezi Sahnesi.
Yarı yıl tatili kitap önerileri
Çocuk kitapları yazarı Gökçe Gökçeer, yarıyıl tatili için 10 kitap tavsiyesinde bulundu:
1) Greta’nın Hikayesi Valentina Camerini Çınar Yayınları
2) Çizgili Pijamalı Çocuk John Boyne/Tudem Yayınları
3) Kurdun Ağzında Michael Morpurgo Çınar Yayınları
4) Piranalarla Yüzen Çocuk David Almond Günışığı Kitaplığı
5) Kumkurdu Asa Lind/Pegasus
6) Dünyanın En Berbat Çocukları David Walliams Can Çocuk Yayınları
7) Atatürk İpek Çalışlar Yapı Kredi Yayınları
8) Vahşi Şeyler Burcu Aktaş/Doğan Egmont
9) Alice Harikalar Diyarında Lewis Carroll/İletişim Yayınları
10) Elmakurdu Rüyaları Solmaz Kamuran Masalperest
MEB 2019-2020 takvimi
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2020
İkinci dönem: 3 Şubat-19 Haziran 2020
İkinci dönem ara tatili: 6-10 Nisan 2020
Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr