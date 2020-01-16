Yarıyıl tatili etkinlik takvimi: Çocuklar için tiyatro ve kitap önerileri Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline giriyor. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve dinlenmek için de en uygun zamanlardan biri. Peki, Çocuklar yarıyıl tatilinde neler yapmalı? Yarıyıl tatilinde tiyatroda neler var? İşte çocuklar için yarıyıl tatili için etkinlik ve kitap önerileri…