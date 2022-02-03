Yarıyıl tatili için açıklama geldi! Bakan Özer duyurdu...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Özer açıklamasında, '7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz' dedi.
03 Şubat 2022, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.