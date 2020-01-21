Çocuklar için yarıyıl tatili etkinlik önerileri

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla beraber, anne babalar bu süreci okuldaki eksikleri tamamlamak için bir fırsat olarak görüyor. Çocuklar ise sadece dinlenmek ve eğlenmek istiyorlar. Uzmanlara göre yoğun geçen bir dönemin ardından bu tatilin her iki tarafında beklentisini karşılaması açısından büyük önem taşıyor. “Tatil dönemi, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirebilecekleri zaman için bir fırsat olarak görülmeli” diyen uzmanlar çocuklar için aktiviteler bulunmaya çalışılırken onların yetenek ve istekleri göz ardı edilmemesi gerektiğini de söylüyor. Biz de hem çocuğunuzun yeteneklerine uygun hem de gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri sizin için derledik. İşte çocuklarla tatilde yapabileceğiniz etkinlikler…

Çocuklar için konser

Ludwig ve Arkadaşları

250. yıl dönümüne ithafen, Beethoven'dan ilhamla kurgulanmış ve çocuklar için anlatımlı konser "Ludwig ve Arkadaşları", 2 Şubat ve 26 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de minik dinleyicileri ile buluşacak. Klasik Batı Müziği'nin dahi bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yaşamı ve eserleri, onu etkileyen Bach, Haydn, Mozart ve ondan etkilenen Schubert, Chopin, Tchaikovsky ve daha nice bestecinin eserleri, çocuklara özel klasik müzik konserinde sahneye taşınıyor. 2 Şubat Pazar günü 12.00’de Zorlu PSM’de olacak.

Cazın Çocuk Hali

İstanbul Oyuncak Müzesi, 21 Ocak Salı günü saat 14.00’te Cazın Çocuk Hali konseri gerçekleştiriyor. Yarıyıl tatilinde her gün farklı bir atölye çalışması ve tiyatro oyunu İstanbul Oyuncak Müzesi’nde olacak.

Çocuk Tiyatroları

Papağan Kaçtı

Armağan, Rüstem dede ve Gül nine ile yaşayan bir papağandır. Armağan, her gün bir öncekine benzeyen hayatından çok sıkılınca, Sarı Karga'nın da kandırmasıyla evden kaçar. Sarı Karga, Armağan'dan boşalan yere yerleşmek için türlü numaralar yapar. Bu arada Armağan, sokaklarda pek çok zorluk ve olay yaşamaktadır. Papağan Kaçtı çocuk oyunu 25 Ocak’ta Ankara 75 Yıl Sahnesinde olacak.

Yedi Yapılı Kent

Oyun yedi kapısı olan kocaman bir kentte geçiyor. Yüksek duvarlarla çevrili olan bu kentte herkes korku içinde yaşıyor. Neden korktuklarını kendileri de bilmeyen insanların hikayesinin anlatılıyor. Yedi Kapılı Kent 26 Ocak’ta, Ankara Küçük Tiyatro sehne alıyor.

Siz Ne Dersiniz?

Oyun, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın, başka biri olmayı deneme macerasını konu ediniyor. 25 Ocak’a kadar sahne alacak oyun İstanbul, Avrupa Cevahir Salon 1’de olacak.

Büyüklere Masallar, Masal İçinde Masal

Bolluk ve bereket içinde mutlu mesut yaşayan bir ülkenin, eli açık gönlü cömert padişahının zaafını anlatıyor. Ahmet Ümit'in aile yadigarı masallardan yola çıkarak kaleme aldığı Masal Masal İçinde, doğunun tüm kadim masalları gibi, iyiyi de kötüyü de içinde barındıran insanoğluna iyinin tarifini sunuyor. Oyun 24-26 Ocak, İstanbul Avrupa-Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde olacak.

Altın Kız

‘Altın Kız’ adlı Bulgar halk masalından uyarlanan oyun, altın kalpli bir kız ile üvey annesi arasındaki ilişkiyi masalsı bir şekilde anlatıyor. ‘Altın Kız’ 26 Ocak saat 13.00’te Ankara Devlet Tiyatrosu Altındağ Sahnesi’nde olacak.

Tembel Memiş

Oyunda kimselere yardım etmeyen, kendi işlerini bile yapmayan tembel Memiş’in macerası anlatılıyor. 26 Ocak saat 13.00’te başlayacak oyun, Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde.

Çizmeli Kedi

‘Çizmeli Kedi’ müzikli çocuk oyunu 26 Ocak saat 14.00’te Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde olacak. Oyun, kral tarafından sarayda kovulan Farfara ile değirmenci Rüzgar’ın maceralarını anlatıyor.

Mikrobik ve Gribik

Zararlı mikroplar Mikrobik ve Gribik’in hikâyesinin anlatıldığı oyun 26 Ocak saat 13.30 ve 29 Ocak saat 13.30’da Van’daki Kültür Merkezi Sahnesi’nde olacak.

Akıllı Sincap Sinco

Evsiz kalan akıllı sincap Sinco’nun orman kıyısındaki bir eve girmesi ve orada yaşadığı olayların anlatıldığı oyun, Bursa’daki Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda oynanacak. ‘Akıllı Sincap Sinco’, 25 Ocak’ta saat 13.00 ve 16.00’da, 26 Ocak’ta ise saat 14.00’te sahnede olacak.

Uğur Böceği Benekli

Uğur böceği Benekli dileğini yerine getirecek bilgeyi bulmak için en yakın arkadaşı ağustos böceği Puki’yle beraber ormanda yollara düşmesinin hikâyesinin anlatığı oyun, 26 Ocak saat 14.00 ve 28 Ocak saat 11.00’de Antalya’daki Haşim İşcan K.M Küçük Salon’da sahnelecek.

Nasreddin-İnadın Sonu

‘Nasreddin-İnadın Sonu’ adlı oyunda Nasreddin Hoca’nın inadı yüzünden başına gelenler anlatılıyor. Oyun, 29 Ocak saat 14.00’te Konya’daki Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde olacak.

Çocuk Sineması

Gamonya: Hayaller Ülkesi

Güldüy Güldüy Çocuk ekibinden fantastik film ile bu tatilde çocuklarla buluştu. Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka’nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya’nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyanlar birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyan olabilecek midir?

Kuzular Firarda Uzay Parkı

Kuzuların yeni macerası ‘Kuzular Firarda: Uzay Parkı’ vizyonda. Çitfliğe bu kez bir uzaylı geliyor. Animasyon ve komedi türündeki filmin konusu şöyle: Ne yapacağını şaşırmış bu sevimli uzaylı, Mossy Bottom Çiftliği’nin yakınlarına düştüğü zaman, koyun Shaun da ona odaklanır ve çok geçmeden uzay temalı bir eğlence ve macera için kolları sıvar.

Sevimli Uzay Kahramanları

Nolan ve arkadaşı Louis’in Ay’a yolculuk etmesini anlatan ‘Sevimli Uzay Kahramanları da vizyonda olan filmlerden. Hikâyede, Nolan ve arkadaşı Louis Ay’a yolculuk edecektir. Ekibin başında ise süper zeka bir mucit olan Reodor vardır. Bütün yolculuk ekibin planladığı gibi gitmez ve onları birçok sürpriz bekler.

Maceracı Yüzgeçler

Su altının sevimli yaratılarının başrolde olduğu ‘Maceracı Yüzgeçler’ cuma günü vizyonda olacak. Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta’nın İstanbul Boğazı’nın derinliklerinde hazırladıkları gösteriyi konu alan film, yedi ayrı macera ve yedi farklı dünyayı sinema perdesine taşıyor.

DolIttle

Demir Adam olarak tanınan Robert Downey Jr.’ın başrolde yer aldığı ‘Dolittle’ beyazperdede. Fantastik filmin konusu şöyle: İngilterenen en ünlü veterineri olan Dr. John Dolittle, karısını kaybetmesinin ardından kendini evine kapatır. Onu yeniden genç kraliçenin hastlanaması evinden çıkaracaktır. Bu hastalığa çare olmak için bir yolculuğa çıkan Dolittle’a bu yolculukta bir goril, bir ördek, bir deve kuşu ve bir papağan eşlik edecektir.

Çocuklar için yarıyıl atölyeleri

Müzede Ritim ve Dans / Spor ve Tasarım

Beşiktaş JK Müzesi, “Müzede Öğrenme Programları” kapsamında gerçekleştireceği yarıyıl atölyelerinde çocuklarla yeniden buluşuyor. Müzede Ritim ve Dans “Futbol Ayakkabılarım Beni Nereye Götürür?”, Spor ve Tasarım “Futbolun Malzemeleri”, Müzeden İlham Al “Müze Bir Zaman Makinası” başlıkları altında gerçekleşecek olan atölyeler 7-12 yaş grubundaki katılımcılara açık olacak.

Lezzetli Mutfak Atölyeleri

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği eğlenceli “Küçük Şefler” atölyesine Conrad İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşiyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de lezzetli yemekler hazırlayabilecekleri “Küçük Şefler” atölyesi, 25 Ocak Cumartesi günü, Conrad İstanbul Bosphorus’un Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasına sahip mekanı Manzara Restoran’da gerçekleşecek. 14:30-16:30 saatleri arasında 20 kişilik kontenjanla misafirlerini ağırlayacak olan atölyenin ücreti, 4-12 yaş arası çocuklar için 100 TL.

Fotoğraf atölyesi

Pera Müzesi, 1 Şubat’a kadar ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisi kapsamında, çocukların fotoğraf sanatını keşfetmelerini sağlayacak atölyeler düzenliyor. 4-6, 7-12, 9-12 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik atölyeler öncesinde çocuklar, rehberli turlar eşliğinde sergideki eserleri yaratıcı drama, canlandırma, oyun gibi interaktif yöntemlerle deneyimleyecek.

Sanatı yorumlayacaklar

İstanbul Modern yarıyıl tatili için 7-12 yaş arası çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de öğretici sanatla iç içe bir dizi atölye programı hazırladı. 31 Ocak’a kadar düzenlenecek atölyelerde çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştirecek.

Astronomi Atölyesi

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi, 11 farklı atölyeye ev sahipliği yapacak. ‘Astronomi Atölyesi’nde çocuklar evreni keşfe çıkacak. Ankara’daki müzede ise 8-14 yaş arası için 25 Ocak’ta saat 14.00-15.30 arasında ‘Fenakistiskop Animasyon Atölyesi’ gerçekleştirilecek.

Modern Pantomim’ ve ‘Arkeoloji’ atölyeleri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları, yarıyıl için yeni atölye çalışmaları düzenliyor. 7-10 ve 10-12 yaş arası çocuklara yönelik çalışmalarda eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. 7-10 yaş için ‘Bugün Büyük Bir Sanatçıyım’, ‘Kendi Defterini Tasarla’, ‘Zaman Tasarımcıları’, ‘Dans Eden Notalar’, ‘Modern Pantomim’ ve ‘Arkeoloji’ atölyeleri yer alıyor. 10-12 yaş grubu ise Kültürel Mirasın Doktorları’ atölyesine katılabiliyor.

Oyuncak tasarımı

Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’de bugün 13.30-14.30 saatleri arasında 4-6 yaş gurubu çocukların, atık malzemeleri kendi tasarımlarıyla, ileri dönüştürülmüş yeni oyuncaklar üretecekleri atölye düzenlenecek.

Çocuk Uzay Kampı

Uzay eğitimi merkezi Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatilinde 7-15 yaş arasındaki çocuklar için programlar hazırladı. Tatile özel programlar arasında anne-babaların 7-10 yaş arası çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri iki günlük Aile-Çocuk Uzay Kampı; 9-15 yaşa özel iki günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası ve Mars’a Seyahat; üç günlük Minecraft Yeni Ufuklar; beş günlük Uzay Yolcuları ve Robot Aktiviteli Uzay Yolcuları programları yer alıyor. Konaklamalı programların yanı sıra, 7-15 yaş ve 9-15 yaş arası katılımcılar için günlük tur seçenekleri de bulunuyor.

Miniklere Baskı Resim Atölyesi

Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri Programı’nda yaryıla özel boyamadan, çanta tasarımına kadar birçok etkinlik yer alıyor. 5-8 yaş için ‘Miniklere Baskı Resim Atölyesi’ 4-12 yaş için ‘Ailece Mozaik’; 9-14 yaş için ‘Linol Baskı Atölyesi’ yer alan etkinlikler arasında.

'Ritmik Beden Orkestrası’ atölyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat’ta çocukları, ara tatil boyunca renkli atölyeler bekliyor. 4-10 yaş için düzenlenecek ‘Filmlerle Keşfediyor, Düşünüyoruz’ atölyesinde, çocuklar dünyanın farklı ülkelerinden kısa filmler izleyecek. 9-10 yaş için uygun olan ‘Ritmik Beden Orkestrası’ atölyesinde ise, müzik aletleri olmadan müzik yapacaklar. Etkinlikler, rezervasyona açık ve ücretsiz.

Yaratıcı Okuma Atölyesi

Türkiye İş Bankası Müzesi, yarıyıl tatili kapsamında 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 4-12 yaş grubuna yönelik yaratıcı drama, bilgi ve oyunun iç içe geçtiği zengin içerikli birbirinden eğlenceli atölyeler düzenliyor. Ücretsiz olan etkinlikler arasında 4 yaş için ‘Yaratıcı Okuma’ ve ‘Sakar Cadı Vini Gösterisi’ de var.

‘Yaratıcı Okuma’ atölyesi ve ‘Çok Özel Posta’

Yapı Kredi Kültür Sanat, 25 Ocak’ta ‘Yaratıcı Okuma’ atölyeleri yapılacak. ‘Çok Özel Posta’ saat 10.00’da 5-6 yaş grubu okurlarıyla, ‘Natan Farklı Bir Şekilde Öğreniyor’ saat 12.00’de 7-9 yaş okurlarıyla buluşacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlikler için rezervasyon gerekiyor.

Çocuklar üniformalarını giyip işbaşı yapıyorlar!

50’den fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar itfaiyeciden doktora, reklamcıdan moda tasarımcısına kadar akla gelen her mesleği çalışarak öğreniyor. Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik döngüsünü kavrıyor. 4-14 yaş arası tüm çocuklara hitap eden KidzMondo, çocukların özgüven sahibi olmalarına, sosyalleşmelerine, meslekleri tanımalarına, yaratıcı düşünmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek oluyor, gerçek dünya ile onları tanıştırıyor. Ebeveynler çocuklarının yaratıcı yönlerini keşfederek bu doğrultuda onları yönlendirebiliyor.

Minyatür bahçe atölyesi

İBB Bahçe market çocuklar için, yarıyıl tatilinde doğa ile iç içe bir etkinlik tasarladı. Minyatür bahçe etkinliğinde çocuklar kendi teraryumlarını yapabilecek. 31 Ocak saat 13.00’te Alibeyköy Bahçe Market Kış Bahçesi’nde gerçekleştirecek.