Yarıyıl tatili için etkinlik önerileri

KARNE UYARISI

Veliler, hem fiziksel hem de psikolojik olarak çocuklarının yanlarında olduklarını hissettirmeli, onlara her bakımdan destek olmalılar. Eleştirmek, sert davranmak, onları başka öğrencilerle karşılaştırmak işe yaramaz, ters teper. Her çocuk kendine ait özelliklere sahip. Onları oldukları gibi kabul edip, kuvvetli yanlarına vurgu yapıp destek olabilirler. Ders çalışırken ne gibi zorluklar çektiklerini onlara sormalılar; onları sabırla ve ilgiyle dinlemeliler ve anlamaya çalışmalılar.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrenciler, öncelikle tatilde dinlensinler. Bunun dışında, çeşitli etkinlikler yapabilirler. En faydalı etkinlik tabii ki kitap okumaktır. Kitap okumayı bir alışkanlığa dönüştürmek için tatiller çok iyi bir fırsattır.

Arkadaşlarıyla gezmek, bir şeyler yiyip içmek, mümkünse bisiklete binip gezmek, fotoğraf çekmeyi öğrenmek ve çeşitli yerlerde fotoğraf çekmek, çektikleri tüm resimlerden güzel bir albüm de derlemek yapabilecekleri etkinlikler arasında.

Çocuklar, kız-erkek fark etmez, yemek yapmayı da severler. Aileler onlarla mutfakta da çok keyifli saatler geçirebilir.

Resim yapmak, yaptıkları resimlerle aileye, eş-dosta açık minik bir sergi açmak ve bu sergide görecekleri beğeni, onları çok mutlu edecek.

Dolaplarını gözden geçirip, kullanmadıkları eşyalarını güzelce temizletip, ihtiyacı olan kişilere vermek için hazırlayabilirler.

AİLELER NELER YAPABİLİR?

Ailece yapılacak birçok etkinlik var ancak etkinlik düzenlerken, ailelerin dikkat etmesi gereken bir nokta var: Bir etkinlik düzenlerken mutlaka çocukların istediklerini yapmaları. Onlara zorla bir şey yaptırmak, bu işi eğlence niteliğinden çıkarır ve zorunluluk haline getirir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir.

Çocuklar, mümkünse anne-babalarıyla beraber en az bir günü bir şeyler yaparak geçirebilir. İçinde bulundukları şehrin tarihi yerlerini gezebilir ve sevdikleri akrabalarını ziyaret edebilirler.

Ailece yürüyüşe çıkıp, piknik de yapılabilir. Havalar soğuk olduğu için yapılamaz gibi görünen bu etkinlikler, tedbir alındığı takdirde kışın da yapmak mümkün.

Tüm canlılara değer vermeyi kazanmak adına, beraberce sokak hayvanlarına yuva veya kulübe yapabilirler. Böylece hayvanlara karşı da bir sevgi ve merhamet geliştirebilirler.

Küçük çocuklar için, tabiattan kuru yaprak-dal gibi bir şeyler toplamak, onları evde boyayıp değişik şekiller vermek eğlendirici etkinliklerdir.

Bütçelere göre, kısa bir geziye gitmek de iyi fikirdir. Değişik yerler görmek, değişik insanlarla tanışmak ve farklı deneyimler kazanmak çocuklar için çok faydalı ve değerlidir.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

YARIYIL TATİLİ

24 Ocak-4 Şubat

2’NCİ DÖNEM ARA TATİLİ

11-15 Nisan

2’NCİ DÖNEM BİTİŞ VE KARNE

17 Haziran