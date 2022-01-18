İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatili için hazırlanıyor. Cuma günü çalacak son ders zilinin ardından 14 günlük tatilin verimli kullanılması öğrencilerin hem geçen dönemin yorgunluğunu atması hem de yeni dönem için hazırlanmasına imkan sağlayacak. Bu nedenle de uzmanlar sömestr tatilinde yapılması gerekenler konusunda ailelere altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor…

YARIYIL TATİLİ İÇİN VELİ VE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Yarıyıl tatili ile ilgili tavsiyelerini paylaşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, teknoloji kullanımı, aile içi etkinlikler ve tatilin değerlendirilmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Tatilde dikkat edilmesi ve sınır koyulması gereken en önemli unsurun teknoloji kullanımı olduğunu vurgulayan Ergün, teknoloji kullanımının okul varmış gibi sınırlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Ergün, "Dinlenecekler, eğlenecekler, oyunlarda oynayacaklar ama sınırlarda bizim için çok önemli. Sanki okul varmış gibi biraz sınırlara dikkat etsinler. 4 yaşındaki bir çocuk için günlük 40 dakika ekran süresi tatilde belki 80 dakikaya çıkarılabilir." dedi. Ayrıca “Çocukların ekran başında geçirecekleri sürenin ayarlanması kadar, içeriklerin takibi de velilere düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Ergün’ün önemle vurguladığı bir başka konu ise tatilde vaktin nasıl geçirileceği ile ilgili oldu. Ailece vakit geçirmenin değerini vurgulayan uzman isim, yarıyıl tatilinin ailece vakit geçirmek için de güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Uzmanların aile üyelerinin birlikte vakit geçirmesi için önerilerinin başında ise birlikte kutu oyunları oynamak ve mutfak etkinlikleri yapmak geliyor.

Ergün, yarıyıl tatilinde kapalı alanlardan çok açık havanın tercih edilmesini tavsiye ediyor. "En çok doğa gezilerini öneriyoruz.” diyen Ergün, “Bütün dönem boyunca okulda maske ile durdular, temiz havaya çıksınlar, oksijen alsınlar.” önerisinde bulunuyor.