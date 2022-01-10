Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim vurgusu yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de son günlerde sosyal medyada yarıyıl tatilinin öne alınacağı şeklindeki tartışmalara son noktayı koydu. İşte, yüz yüze eğitim ve yarıyı tatili konusundaki açıklamalar…

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Omikron vakalarındaki artış ve günlük koronavirüs vaka tablosundaki yeni vaka sayılarının 60 bini geçmesi toplumun her kesiminde endişeye neden olurken özellikle öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. 6 Eylül 2021 tarihinde açılan okullar dönem boyunca kesintisiz eğitime devam etti. Diğer yandan bazı üniversitelerin bazı bölüm ve derslerinde sınavların online yapılması kararı alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." ifadelerini kullandı.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Sosyal medyada son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle yarıyıl tatilinin öne alınacağına ilişkin söylentiler dolaşıyordu. CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı.

Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."