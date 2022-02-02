Yarıyıl tatilinde kitap desteği

AÇEV, Okuyan Bir Gelecek projesine yapılan bağışlar sayesinde çocuklara ve ailelerine içinde hikaye kitaplarının yanı sıra, boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerin de bulunduğu setleri ulaştırıyor. AÇEV’e destek vermek isteyenler, Okuyan Bir Gelecek platformu üzerinden kitap seti bağışlayabiliyor ya da setlerin oluşturulmasına katkıda bulunabiliyor.