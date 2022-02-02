Yarıyıl tatilinde kitap desteği
Okuyan Bir Gelecek projesi kapsamında bugüne kadar 7 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğu kitaplarla buluşturan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), yarıyıl tatilinde daha fazla çocuğa ulaşmak için destek bekliyor.
02 Şubat 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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AÇEV, Okuyan Bir Gelecek projesine yapılan bağışlar sayesinde çocuklara ve ailelerine içinde hikaye kitaplarının yanı sıra, boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerin de bulunduğu setleri ulaştırıyor. AÇEV’e destek vermek isteyenler, Okuyan Bir Gelecek platformu üzerinden kitap seti bağışlayabiliyor ya da setlerin oluşturulmasına katkıda bulunabiliyor.
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