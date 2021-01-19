Yarıyıl tatilinde 'sanat' yer açın

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda birbirinden zengin kültür, sanat, spor, eğitim etkinlikleriyle tatile renk katarken, bolca motivasyon ile okula dönüyordu. Ancak bu yarıyıl tatili, karantina koşulları altında geçecek. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Duman ve Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendinize bir şans verin

Öğrencilerin yarıyıl tatilini sanatsal etkinliklerle değerlendirmelerini öneren Dr. Nesrin Duman; resim, müzik, dans, el işi, boyama, heykel yapma gibi her türlü aktiviteyi evde yapabileceklerini belirtti. Sanatsal çalışmaların zihnin boşalmasına, sakinleşmeye ve duyguların ifadesine yardımcı olacağını söyleyen Nesrin Duman, “Yaratıcılığınızı hatırlayın. Kendinize bir şans verin. Bir deneyin, elinizdeki sade materyallerle neler üretebileceğinizi görün. Belki bu sizi daha mutlu edecek” dedi.

Evdeki okul düzeni bozulmamalı

Hatice Yılmaz, öğrencilerin okul psikolojisinden uzaklaşmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, okul kademelerine göre şu önerileri yaptı:

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri

Üç haftalık tatil süresince her gün en az bir saat eğitime devam etmeliler. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin velileri çocuklarına kısa öyküler okuyup, öyküyle ilgili sorular sorarlarsa çocuklarının düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirirler. Birlikte resim yapmak, şarkı söylemek ve şiir okumak çocukların duygusal gelişimini sağlar.

Ortaokul ve lise öğrencileri

Her öğrencinin kendi eksiğine göre tatil günlerinin belirli bir bölümünü ders çalışmaya, bir bölümünü araştırma yapmaya, bir bölümünü de dinlenmeye ayırmak üzere üç haftalık plan yapması gerekiyor. Planlı bir tatil, öğrencinin hem çalıştığı için kendini mutlu hissetmesini hem de dinlenme süresinden zevk almasını sağlayacak.

Sınava girecek öğrenciler ne yapmalı?

Hatice Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu: