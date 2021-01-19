Yarıyıl tatilinde 'sanat' yer açın
Yaklaşık 18 milyon 500 bin öğrenci için yarıyıl tatili cuma günü başlayacak. Nisan ara tatilinin de eklenmesiyle sömestr, 14 Şubat Pazar akşamı sona erecek. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için bu üç haftalık tatilin altın değerinde olduğunu belirten uzmanlar, sanatsal etkinliklere de mutlaka zaman ayrılması gerektiğini söyledi. // Sevim Büyüktaş DEMİR
19 Ocak 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda birbirinden zengin kültür, sanat, spor, eğitim etkinlikleriyle tatile renk katarken, bolca motivasyon ile okula dönüyordu. Ancak bu yarıyıl tatili, karantina koşulları altında geçecek. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Duman ve Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.
Kendinize bir şans verin
Öğrencilerin yarıyıl tatilini sanatsal etkinliklerle değerlendirmelerini öneren Dr. Nesrin Duman; resim, müzik, dans, el işi, boyama, heykel yapma gibi her türlü aktiviteyi evde yapabileceklerini belirtti. Sanatsal çalışmaların zihnin boşalmasına, sakinleşmeye ve duyguların ifadesine yardımcı olacağını söyleyen Nesrin Duman, “Yaratıcılığınızı hatırlayın. Kendinize bir şans verin. Bir deneyin, elinizdeki sade materyallerle neler üretebileceğinizi görün. Belki bu sizi daha mutlu edecek” dedi.
Evdeki okul düzeni bozulmamalı
Hatice Yılmaz, öğrencilerin okul psikolojisinden uzaklaşmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, okul kademelerine göre şu önerileri yaptı:
Anaokulu ve ilkokul öğrencileri
Üç haftalık tatil süresince her gün en az bir saat eğitime devam etmeliler. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin velileri çocuklarına kısa öyküler okuyup, öyküyle ilgili sorular sorarlarsa çocuklarının düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirirler. Birlikte resim yapmak, şarkı söylemek ve şiir okumak çocukların duygusal gelişimini sağlar.
Ortaokul ve lise öğrencileri
Her öğrencinin kendi eksiğine göre tatil günlerinin belirli bir bölümünü ders çalışmaya, bir bölümünü araştırma yapmaya, bir bölümünü de dinlenmeye ayırmak üzere üç haftalık plan yapması gerekiyor. Planlı bir tatil, öğrencinin hem çalıştığı için kendini mutlu hissetmesini hem de dinlenme süresinden zevk almasını sağlayacak.
Sınava girecek öğrenciler ne yapmalı?
Hatice Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu:
- Üç haftalık tatilin her gününü saat saat programlayın.
- Sınavda sorumlu olduğunuz her dersle ilgili kaç konuyu tekrar etmeniz gerektiğini belirleyerek çalışma programını oluşturun.
- Yeni sınav sistemi sizden ezberlemenizi değil, öğrenmediğiniz her konunun mantığını kavramış olmanızı ve öğrendiğiniz bilgiyi nerede ve nasıl kullanabileceğinizin farkında olmanızı bekliyor. Dolayısıyla hiçbir konuyu ezberlemeye çalışmayın.
- Çalışırken yapamadığınız, anlamadığınız soruları, okul açıldığında öğretmenlerinize sormak için işaretleyin.
- Her konuya “Ben öğretmen olsaydım nasıl öğretirdim” diye yaklaşırsanız çok daha kolay öğrenirsiniz.
- Liselere Geçiş Sistemi sınavına hazırlanan öğrenciler, Milli Eğitim’in yayınladığı örnek soruları mutlaka çözmeli.