Yarma çorbası tarifi: Yarma çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak yarma çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde yarma çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer yarma çorbası nasıl yapılır merak ediyor ya da yarma çorbası tarifi arıyorsanız "Yarma çorbası tarifi, yarma çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
22 Mart 2020, Pazar 01:49 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yarma çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Oldukça lezzetli olan yarma çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yarma çorbası tarifi arıyorsanız ve yarma çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "Yarma çorbası tarifi, yarma çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Yarma çorbası tarifi
Yarma çorbası malzemeleri
- 1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş)
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı nohut(önceden haşlanmış)
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
Yarma çorbası üzeri İçin
- 2,5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarma çorbası yapılışı
Derin bir tencereye 1 su bardağı su dökün. Tuz, yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından geriye kalan suyu da üzerine ilave edin ve ocağın altını açın. Önceden suda bekletilmiş buğday ve haşlanmış nohutu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanın altını kısın. Ayrı bir tavada tere yağını kızdırın ve üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar bekleyin. Naneli yağı ocaktan alıp çorbanın içerisine karıştırın ve ocağın altını kapatıp sıcak olarak servis edin.
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