Yarma çorbası tarifi: Yarma çorbası nasıl yapılır?

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Yarma çorbası tarifi

Yarma çorbası malzemeleri

1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı nohut(önceden haşlanmış)

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarma çorbası üzeri İçin

2,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarma çorbası yapılışı

Derin bir tencereye 1 su bardağı su dökün. Tuz, yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından geriye kalan suyu da üzerine ilave edin ve ocağın altını açın. Önceden suda bekletilmiş buğday ve haşlanmış nohutu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanın altını kısın. Ayrı bir tavada tere yağını kızdırın ve üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar bekleyin. Naneli yağı ocaktan alıp çorbanın içerisine karıştırın ve ocağın altını kapatıp sıcak olarak servis edin.

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