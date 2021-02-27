Tadını çok seveceğiniz yaş mayalı poğaça tarifi bütün poğaçaları unutturacak lezzete sahip. Sevdiklerinize hazırlamak için yaş mayalı poğaça tarifi arıyor ya da yaş mayalı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yaş mayalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

YAŞ MAYALI POĞAÇA TARİFİ

Yaş mayalı poğaça malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Yaş mayalı poğaça yapılışı

Oda sıcaklığında beklemiş mayanızı ılık süt ve suyunuzu derin bir kapta karıştırın. Tezgahta yapacaksanız kabınızın altına kalın bir havlu koyabilirsiniz. Hamurun mayalanması için soğuktan uzak durması gerekir. Ardından sıvı yağ, yumurta, tuz ve şekeri ekleyin. Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Unu birden doldurmuyoruz ki ayarını kaçırmayalım. Yaklaşık 20 dakika yoğuracağız. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzun üzerini nemli bezle kapatıp yine oda sıcaklığında beklemeye alıyoruz. 1 saat mayalanmalı. Hamurunuz koyduğunuz halinden neredeyse 2 kat fazla görünmelidir. Mayalanma işlemi bitince eşit yuvarlaklar şeklinde yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Dizme işleminden sonra 10 dakikada bu şekilde mayalanması için fırsat verin. Daha sonra yumurta sarısı sürüp susam serpin. 200 dakikalık fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp bir derin bir tabağa dizin. Hava alacak şekilde üzerini örtü ile örtebilirsiniz.



