Yemek Yaş mayalı poğaça tarifi ve yapılışı: Yaş mayalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Yaş mayalı poğaça tarifi ve yapılışı: Yaş mayalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yaş mayalı poğaça tarifi ve yapılışı: Yaş mayalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Yaş mayalı poğaça tarifi ve yapılışı: Yaş mayalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Enfes kokusu ve pofuduk pofuduk lezzetiyle yaş mayalı poğaça tarifi, favori tarifiniz olacak. Kahvaltıda hazırlamak için poğaça tarifi arayanlar yaş mayalı poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakkiada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız yaş mayalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz yaş mayalı poğaça tarifi bütün poğaçaları unutturacak lezzete sahip. Sevdiklerinize hazırlamak için yaş mayalı poğaça tarifi arıyor ya da yaş mayalı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yaş mayalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

YAŞ MAYALI POĞAÇA TARİFİ

Yaş mayalı poğaça malzemeleri

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket yaş maya
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Yaş mayalı poğaça yapılışı

Oda sıcaklığında beklemiş mayanızı ılık süt ve suyunuzu derin bir kapta karıştırın. Tezgahta yapacaksanız kabınızın altına kalın bir havlu koyabilirsiniz. Hamurun mayalanması için soğuktan uzak durması gerekir. Ardından sıvı yağ, yumurta, tuz ve şekeri ekleyin. Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Unu birden doldurmuyoruz ki ayarını kaçırmayalım. Yaklaşık 20 dakika yoğuracağız. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzun üzerini nemli bezle kapatıp yine oda sıcaklığında beklemeye alıyoruz. 1 saat mayalanmalı. Hamurunuz koyduğunuz halinden neredeyse 2 kat fazla görünmelidir. Mayalanma işlemi bitince eşit yuvarlaklar şeklinde yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Dizme işleminden sonra 10 dakikada bu şekilde mayalanması için fırsat verin. Daha sonra yumurta sarısı sürüp susam serpin. 200 dakikalık fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp bir derin bir tabağa dizin. Hava alacak şekilde üzerini örtü ile örtebilirsiniz.

İlgili Haberler
Üç iki bir poğaça tarifi ve yapılışı: Üç iki bir poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Tuzlu poğaça tarifi ve yapılışı: Tuzlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Ahenkli bir karmaşa: Bangkok
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Onur Kutluca: Hayatım boyunca olmak istediğim tek yer, mutfak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Şubat 2021)